Durante la semifinale playoff di Serie B di calcio a 5, sugli spalti è scoppiata una rissa. Un giubbotto è stato calpestato e sono volate parole di troppo, portando a una colluttazione violenta. La partita è stata interrotta con sei minuti rimasti, e successivamente sono stati emessi tredici provvedimenti di Daspo.

Un giubbotto calpestato, qualche parola di troppo e la semifinale playoff di Serie B di calcio a 5 si è trasformata in una rissa così violenta da far sospendere la partita a sei minuti dalla fine. Ora, a distanza di due mesi, la Questura presenta il conto ai protagonisti: tredici Daspo per tenere lontani dagli impianti sportivi i tifosi coinvolti. È il provvedimento adottato dal questore di Pesaro e Urbino, Francesca Montereali, nei confronti delle persone identificate dopo gli scontri scoppiati il 16 maggio scorso al Circolo Tennis di Fano, in piazzale Campioni dello Sport, durante la semifinale playoff tra Eta Beta Fano e Balca Poggese. La partita venne interrotta quando mancavano appena sei minuti al termine, mentre sugli spalti si consumava una violenta colluttazione che richiese l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa sugli spalti, tredici Daspo dopo la semifinale

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