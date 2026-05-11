Rissa sugli spalti durante West Ham-Arsenal | un tifoso viene spinto e cade male

Durante la partita di Premier League tra West Ham e Arsenal, si è verificato un episodio di violenza tra tifosi sugli spalti. In seguito a una rissa, un sostenitore è stato spinto e caduto in modo sfortunato, riportando una caduta imprevista. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità sportive, che hanno avviato le procedure di gestione dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni del tifoso coinvolto.

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