Rissa sugli spalti durante West Ham-Arsenal | un tifoso viene spinto e cade male
Durante la partita di Premier League tra West Ham e Arsenal, si è verificato un episodio di violenza tra tifosi sugli spalti. In seguito a una rissa, un sostenitore è stato spinto e caduto in modo sfortunato, riportando una caduta imprevista. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità sportive, che hanno avviato le procedure di gestione dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni del tifoso coinvolto.
Nel match di Premier League tra West Ham e Arsenal, un tifoso rimedia una figuraccia dagli spalti dopo una rissa.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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