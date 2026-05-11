Rissa sugli spalti durante West Ham-Arsenal | un tifoso viene spinto e cade male

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di Premier League tra West Ham e Arsenal, si è verificato un episodio di violenza tra tifosi sugli spalti. In seguito a una rissa, un sostenitore è stato spinto e caduto in modo sfortunato, riportando una caduta imprevista. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità sportive, che hanno avviato le procedure di gestione dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni del tifoso coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel match di Premier League tra West Ham e Arsenal, un tifoso rimedia una figuraccia dagli spalti dopo una rissa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

rissa sugli spalti durante west ham arsenal un tifoso viene spinto e cade male
© Gazzetta.it - Rissa sugli spalti durante West Ham-Arsenal: un tifoso viene spinto e cade male
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Pronostico West Ham-Arsenal: Arteta è di nuovo padroneWest Ham-Arsenal è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Non...

Leggi anche: Arteta “ricorderà questo giorno” dopo la vittoria dell’Arsenal sul West Ham

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web