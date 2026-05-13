Al Nassr-Al Hilal termina in rissa sugli spalti | sceicchi e tifosi si prendono a bastonate

Al termine della partita tra Al Nassr e Al Hilal, il risultato di parità nel recupero ha rinviato la celebrazione del titolo per la squadra di Cristiano Ronaldo. Dopo il fischio finale, la tensione è scoppiata sugli spalti, dove tifosi e sceicchi sono stati coinvolti in una rissa violenta nel settore vip dello stadio. L’episodio ha causato scontri tra gruppi di supporter e personaggi presenti ai bordi del campo.

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Il pari nel recupero dell’Al Hilal rinvia la festa per il titolo nazionale dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo Dopo il fischio finale esplode il caos sugli spalti: tifosi coinvolti in una violenta rissa nel settore vip dello stadio.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Nassr-Al Hilal, sceicchi e tifosi si prendono a bastonate a fine matchL'epilogo rocambolesco di Al Nassr-Al Hilal, con il pareggio in pieno recupero degli ospti, che ha quantomeno rimandato proprio all'ultimo secondo la... Pronostico Al Nassr-Al Hilal: si chiudono i giochiAl Nassr-Al Hilal è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La... Temi più discussi: Cristiano Ronaldo disperato dopo il pari al 98': Al Nassr 1-1 Al Hilal highlights; L'Al Nassr si ferma ad un soffio dal titolo: autorete al 98', l'Al Hilal di Inzaghi resta in corsa; Al Nassr-Al Hilal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Al-Nassr-Al-Hilal: analisi e probabili formazioni 12/05/2026 Saudi Pro League. #Inzaghi indiavolato dopo il pareggio che può costargli il campionato L'allenatore dopo l'1-1 tra Al Nassr e Al Hilal che ha quasi consegnato il titolo del campionato saudita alla squadra di Cristiano #Ronaldo: Calendario favorevole all'Al Nassr, arbitro che ha f x.com Al Nassr 1 - [1] Al Hilal - Bento 90+8' (Ottimo autogol) reddit Al Nassr-Al Hilal termina in rissa sugli spalti: sceicchi e tifosi si prendono a bastonateIl pari nel recupero dell’Al Hilal rinvia la festa per il titolo nazionale dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo Dopo il fischio finale esplode il caos ... fanpage.it Incidenti sugli spalti a Riyad: tifosi dell'Al-Hilal contro quelli dell'Al-Nassr presenti in zona VIPFinale ad alta tensione sugli spalti di Riyad. Nel match che ha visto l'Al-Nassr beffato al 98' dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi con una papera del portiere Bento, si sono registrati episodi di violenz ... tuttomercatoweb.com