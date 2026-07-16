Risparmi e inflazione | come costruire un portafoglio a rendimento reale con la consulenza indipendente

I risparmi depositati in conto corrente perdono potere d'acquisto a causa dell'inflazione, che riduce il valore reale del denaro nel tempo. Anche se il saldo rimane invariato, il suo valore effettivo diminuisce ogni anno. Per limitare questa perdita, è importante conoscere come funziona il meccanismo e valutare strategie di investimento a rendimento reale. La consulenza indipendente può aiutare a costruire un portafoglio che tenga conto di questi fattori.

Con l'inflazione, i soldi fermi sul conto perdono ogni anno un po' del loro valore, anche se la cifra sul saldo resta la stessa. Capire come funziona questo meccanismo, e cosa si può fare per limitarlo, è il primo passo per proteggere i propri risparmi. Un conto corrente che mostra sempre lo stesso importo dà una sensazione di stabilità. Ma quella cifra, con il passare del tempo, permette di comprare sempre meno cose: è questo l'effetto dell'inflazione, cioè l'aumento generale dei prezzi. In pratica, gli stessi 100 euro di oggi tra qualche anno varranno, in termini di acquisti, un po' meno. Un esempio per capire quanto pesa l'inflazione Facciamo un esempio semplice, da prendere solo come illustrazione e non come un calcolo valido in ogni situazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Crollo Mercati 2026 Come Proteggere il Tuo Portafoglio (Senza Vendere Tutto)

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