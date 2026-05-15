Bce | Con la guerra rischi su inflazione crescita e risparmi Famiglie e imprese sempre più riluttanti a spendere
La Banca centrale europea ha diffuso il suo bollettino economico evidenziando come la guerra in corso possa influenzare l’inflazione, la crescita economica e i risparmi. Secondo il documento, cresce la riluttanza di famiglie e imprese a sostenere i consumi, mentre si teme un aumento dei tassi di interesse sul credito. La presenza di tensioni geopolitiche viene indicata come uno dei fattori che potrebbero aggravare la situazione economica nell’area euro.
La Banca centrale europea ha pubblicato il suo bollettino economico con i timori per l’impennata dei prezzi in cima all’agenza dei problemi, con il rischio di un rialzo dei tassi d’interesse per il credito a famiglie e imprese. Ma l’istituto di Francoforte allontana il pericolo: “Nella riunione del 30 aprile 2026 il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. Le nuove informazioni sono sostanzialmente in linea con la valutazione precedente circa le prospettive di inflazione”. Tuttavia, scrive la Bce, “i rischi al rialzo per l’inflazione e quelli al ribasso per la crescita si sono intensificati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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