Bce | Con la guerra rischi su inflazione crescita e risparmi Famiglie e imprese sempre più riluttanti a spendere

La Banca centrale europea ha diffuso il suo bollettino economico evidenziando come la guerra in corso possa influenzare l’inflazione, la crescita economica e i risparmi. Secondo il documento, cresce la riluttanza di famiglie e imprese a sostenere i consumi, mentre si teme un aumento dei tassi di interesse sul credito. La presenza di tensioni geopolitiche viene indicata come uno dei fattori che potrebbero aggravare la situazione economica nell’area euro.

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La Banca centrale europea ha pubblicato il suo bollettino economico con i timori per l’impennata dei prezzi in cima all’agenza dei problemi, con il rischio di un rialzo dei tassi d’interesse per il credito a famiglie e imprese. Ma l’istituto di Francoforte allontana il pericolo: “Nella riunione del 30 aprile 2026 il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. Le nuove informazioni sono sostanzialmente in linea con la valutazione precedente circa le prospettive di inflazione”. Tuttavia, scrive la Bce, “i rischi al rialzo per l’inflazione e quelli al ribasso per la crescita si sono intensificati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bce: “Con la guerra rischi su inflazione, crescita e risparmi. Famiglie e imprese sempre più riluttanti a spendere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BCE, Lagarde avverte: “Guerra in Iran, shock energetico e inflazione: pronti ad agire” Sullo stesso argomento Guerra Iran, Bce: “Rischi per inflazione e crescita se conflitto va avanti”(Adnkronos) – "I rischi per le prospettive di inflazione sono orientati al rialzo, soprattutto nel breve termine. Leggi anche: Iran, Bce teme rischi sulla crescita e rialzi per l’inflazione La rassegna stampa di Caffè Affari - 12 maggio Ftse Mib verso i 50.000 punti; #Trump: il cessate il fuoco con l’Iran è in terapia intensiva; Un Trump indebolito arriva alla corte di Xi; inflazione; #Superbonus, altri 4,1 miliardi di frodi; Dalla Bce doppio assist a Orc x.com Bce, allarme sulla crescita: Dipenderà dalla durata della guerra, incrinata fiducia di famiglie e impreseBce, cosa dice il bollettino economico: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di co ... firstonline.info La Bce: 'Rischi sulla crescita, dipenderà dalla durata della guerra''Si è incrinata' la fiducia di famiglie e imprese. Aspettative di inflazione a lungo termine 'saldamente ancorate' (ANSA) ... ansa.it