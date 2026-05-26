Pensioni investimenti e risparmio | perché cresce la domanda di consulenza indipendente

La domanda di consulenza finanziaria indipendente sta crescendo perché le persone cercano di evitare errori nei loro investimenti e risparmi, piuttosto che semplicemente aumentare le proprie risorse. Un esempio è il progetto Omney, nato dall’idea di un divulgatore noto sui social, che offre servizi di consulenza e formazione per aiutare a gestire pensioni, investimenti e risparmi.

"Le persone non mi chiedevano come diventare ricche. Mi chiedevano come evitare di sbagliare". È da questa osservazione che è nato Omney, il progetto di consulenza e formazione finanziaria ideato da Riccardo Zanetti, creator e divulgatore seguito da migliaia di persone sui social. Per anni Riccardo Zanetti ha risposto alle domande del suo pubblico attraverso video e contenuti educativi online. Le richieste erano sempre le stesse: come investire, come scegliere un fondo pensione, come gestire i risparmi di famiglia. Con il tempo si è accorto che molte persone non cercavano formule per arricchirsi rapidamente, ma qualcuno che le aiutasse a orientarsi in un mondo percepito come complesso e poco trasparente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pensioni, risparmi e mercati: perché gli italiani non investono

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