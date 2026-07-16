Risarcimento per eccesso di precariato non coincide con l’assunzione Il Punto di Walter Miceli
Un caso di precariato scolastico ha portato a un risarcimento per abuso di contratti a termine, ma senza che siano state effettuate assunzioni. La questione riguarda la differenza tra il diritto al risarcimento per l’uso eccessivo di contratti precari e l’assegnazione di posti a tempo indeterminato. Nel dibattito si evidenzia come questi due aspetti siano spesso confusi, anche se rappresentano questioni diverse.
Nel dibattito sul precariato scolastico vengono spesso confusi due concetti distinti: il diritto al risarcimento per abuso dei contratti a termine e l'immissione in ruolo. Si tratta invece di strumenti diversi, disciplinati da regole differenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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