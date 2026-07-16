Risarcimento per eccesso di precariato non coincide con l’assunzione Il Punto di Walter Miceli

Notizia in breve

Un caso di precariato scolastico ha portato a un risarcimento per abuso di contratti a termine, ma senza che siano state effettuate assunzioni. La questione riguarda la differenza tra il diritto al risarcimento per l’uso eccessivo di contratti precari e l’assegnazione di posti a tempo indeterminato. Nel dibattito si evidenzia come questi due aspetti siano spesso confusi, anche se rappresentano questioni diverse.