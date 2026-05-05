Sono un ATA che accetta supplenza da docente come devo comportarmi con le ferie? Il punto dell’Avvocato Walter Miceli

Durante una puntata di Diritto in Cattedra, è stata posta una domanda riguardo alle ferie per il personale ATA che accetta supplenze come docente. L’Avvocato Walter Miceli ha fornito chiarimenti su come comportarsi in merito alle ferie in questa situazione. La discussione si è concentrata sul rapporto tra incarichi come ATA e attività di insegnamento temporaneo, senza entrare in dettagli specifici sulla normativa.

Nel corso della trasmissione Diritto in Cattedra, una domanda del pubblico ha permesso di affrontare una problematica legata al personale ATA di ruolo che accetta incarichi annuali come docente. L’avvocato Walter Miceli evidenzia subito la peculiarità della situazione. A differenza dei docenti precari con contratto al 30 giugno, il personale ATA non interrompe il rapporto di lavoro al termine delle attività didattiche. “Non cessa il servizio ma rientra nella sede di titolarità come personale ATA”, spiega. Questo elemento cambia radicalmente il quadro giuridico, soprattutto sul piano della gestione delle ferie. Miceli contesta questa impostazione, definendola una scelta “autoritativa e unilaterale”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Ferie precari: “il dirigente non può metterti in ferie d’ufficio”. I due scenari. Il Punto dell’Avvocato Walter Miceli Docente o ATA insultato da un genitore, cosa posso fare? Il Punto dell’Avvocato De MartinoCosa può fare chi viene insultato da un genitore? La risposta, spiega l’avvocato Alessandro De Martino, non è automatica e dipende prima di tutto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Docenti precari in ferie d'ufficio: Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento. Il Punto di Walter Miceli; Ferie precari: il dirigente non può metterti in ferie d’ufficio. I due scenari. Il Punto dell'Avvocato Walter Miceli; Ferie docenti precari, la Cassazione torna a decidere: cosa cambia. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. Miceli giovedì 30 aprile ore 16; Riforma disabilità D.lgs. 62/2024, Miceli (ANIEF): I decreti che contano non sono stati ancora scritti. Gli accertamenti passano all'INPS, che ha già tempi lunghi. Riforma disabilità D.lgs. 62/2024, Miceli (ANIEF): I decreti che contano non sono stati ancora scritti. Gli accertamenti passano all’INPS, che ha già tempi lunghiIl dibattito sulla riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024) si arricchisce con un altro scontro di prospettive. L’Avvocato Walter Miceli, esperto di diritto scolastico e da anni in prima linea per ... orizzontescuola.it Docenti precari in ferie d’ufficio: Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento. Il Punto di Walter MiceliNella nuova puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro per Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli affronta il tema delle ferie dei docenti, con particolare attenzione ai contrat ... orizzontescuola.it Nella puntata di Diritto in cattedra, dedicata alle ferie dei docenti precari, l’avvocato Walter Miceli chiarisce il punto operativo più delicato: nei periodi di sospensione delle lezioni il docente dovrebbe presentare domanda di ferie, ma l’assenza dell… x.com "Diritto in cattedra" torna in diretta giovedì 2 aprile alle ore 16.00 su Facebook e YouTube con l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, la tutela degli studenti con disabilità contro le discriminazioni, tra normativa, casi concreti e strumenti di difesa a disp - facebook.com facebook