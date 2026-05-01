Docenti precari in ferie d’ufficio | Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento Il Punto di Walter Miceli
In una recente puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro, si è discusso delle ferie dei docenti precari. L’avvocato Walter Miceli ha spiegato che alcuni insegnanti con contratti fino al 30 giugno hanno ottenuto risarcimenti fino a 10.000 euro. La conversazione si è concentrata sui contratti a termine e sulla questione delle indennità sostitutive legate alle ferie non godute.
Nella nuova puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro per Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli affronta il tema delle ferie dei docenti, con particolare attenzione ai contratti a tempo determinato fino al 30 giugno e al contenzioso sull’indennità sostitutiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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