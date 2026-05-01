Docenti precari in ferie d’ufficio | Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento Il Punto di Walter Miceli

In una recente puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro, si è discusso delle ferie dei docenti precari. L’avvocato Walter Miceli ha spiegato che alcuni insegnanti con contratti fino al 30 giugno hanno ottenuto risarcimenti fino a 10.000 euro. La conversazione si è concentrata sui contratti a termine e sulla questione delle indennità sostitutive legate alle ferie non godute.