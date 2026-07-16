Riqualificazione | la fonte di Francescone restituita alla comunità di Vicopisano

Notizia in breve

Una fonte di acqua pubblica nel comune di Vicopisano è stata restituita alla comunità dopo lavori di riqualificazione. L’intervento ha riguardato la sistemazione della struttura e il ripristino dell’approvvigionamento idrico. L’opera si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento degli spazi pubblici nel territorio. La fonte, nota come “Fonte Francescone”, ora è nuovamente accessibile ai residenti e ai visitatori. La riqualificazione si è conclusa in tempi rapidi e senza incidenti.