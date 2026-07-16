Riqualificazione | la fonte di Francescone restituita alla comunità di Vicopisano
Una fonte di acqua pubblica nel comune di Vicopisano è stata restituita alla comunità dopo lavori di riqualificazione. L’intervento ha riguardato la sistemazione della struttura e il ripristino dell’approvvigionamento idrico. L’opera si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento degli spazi pubblici nel territorio. La fonte, nota come “Fonte Francescone”, ora è nuovamente accessibile ai residenti e ai visitatori. La riqualificazione si è conclusa in tempi rapidi e senza incidenti.
Vicopisano (PI), 16 luglio 2026 – Ci sono giornate che restano impresse non per un singolo evento, ma perché riescono a racchiudere il senso di un territorio e delle persone che lo vivono. Sabato 11 luglio è stata inaugurata, dal sindaco Matteo Ferrucci e dal presidente del Consiglio comunale Alessio Ferrucci, la fonte di Francescone, restituita alla collettività grazie alla disponibilità della signora Manuela Cisint, proprietaria del podere Campo de’ Lupi che ha consentito di deviare la sorgente dalla sua proprietà affinché potesse diventare patrimonio di tutti. “Grazie alla disponibilità della signora Cisint - spiega il presidente del... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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