Riposto riapre Casa Fratel Leonardo | restituita alla comunità la Tenda di San Camillo

A Riposto riapre “Casa Fratel Leonardo”, un centro dedicato all’accoglienza delle persone fragili. La struttura, chiamata anche “Tenda di San Camillo”, è stata restituita alla comunità locale dopo un periodo di chiusura. La riapertura rappresenta un momento di riattivazione per i servizi di assistenza e sostegno destinati a chi ha bisogno di supporto. La struttura ora torna a disposizione della collettività, offrendo spazi di accoglienza e ascolto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ritorno atteso per l’accoglienza delle persone fragili. A Riposto è stata inaugurata ieri, sabato 9 maggio, la rinnovata “Casa Fratel Leonardo”, nuova sezione della comunità di accoglienza Tenda di San Camillo, storico presidio di solidarietà situato lungo la via Nazionale tra Mangano e San Leonardello. La struttura, destinata all’assistenza di persone con HIV, torna pienamente operativa dopo anni di chiusura e un importante intervento di riqualificazione, resosi necessario in seguito al tragico evento che aveva segnato la comunità con la morte di Fratel Leonardo. I lavori di riqualificazione e il sostegno dell’8xmille.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riposto, riapre “Casa Fratel Leonardo”: restituita alla comunità la Tenda di San Camillo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inaugurata “Casa Fratel Leonardo”: riapre la comunità di accoglienza della Tenda di San Camillo Notizie correlate L’anima di Fratel Ettore in mostra: "Ci scelse perché comunità ferita"Si è conclusa ieri la mostra dedicata all’opera di Fratel Ettore a Seveso, che ha celebrato il fortissimo legame del religioso camilliano scomparso... Riposto comunità resiliente, menzione speciale alla "Maratona dei sindaci" della Protezione civileImportante riconoscimento per il Comune di Riposto che, nell’ambito della terza Maratona dei Sindaci dei comuni virtuosi in Protezione civile, ha...