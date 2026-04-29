Bergamo piazza Angelini restituita ai cittadini | conclusa la riqualificazione in Città Alta - Foto

A Bergamo, in Città Alta, è terminato il lavoro di riqualificazione di piazza Angelini, un intervento dal valore di 250mila euro. La ristrutturazione ha riguardato la posa di una nuova pavimentazione, l’installazione di elementi verdi e arredi, con l’obiettivo di rendere lo spazio accessibile ai pedoni. La piazza è stata quindi restituita ai cittadini, con i lavori che sono stati ufficialmente conclusi.

IL CANTIERE. Conclusa la riqualificazione di piazza Angelini in Città Alta: intervento da 250mila euro che restituisce lo spazio ai pedoni con nuova pavimentazione, verde e arredi. L’opera rientra nel piano del Comune per migliorare vivibilità e ridurre il traffico nel centro storico. È stata completata la riqualificazione di piazza Angelini, ultimo tassello di un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici di Città Alta portato avanti dal Comune di Bergamo. L’intervento, concluso il 28 aprile, si inserisce in una strategia di lungo periodo che ha già interessato piazza Mascheroni e piazza Cittadella, con l’obiettivo di restituire qualità urbana e vivibilità a luoghi per anni utilizzati principalmente come parcheggi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, piazza Angelini restituita ai cittadini: conclusa la riqualificazione in Città Alta - Foto Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, punta sulla riqualificazione del verde da viale Papa Giovanni a Città Alta Leggi anche: Carnevale a Bergamo, pienone tra centro e Città Alta - Foto Una raccolta di contenuti Si parla di: Bergamo, piazza Angelini restituita ai cittadini: conclusa la riqualificazione in Città Alta - Foto. Bergamo, piazza Angelini restituita ai cittadini: conclusa la riqualificazione in Città Alta - FotoConclusa la riqualificazione di piazza Angelini in Città Alta: intervento da 250mila euro che restituisce lo spazio ai pedoni con nuova pavimentazione, verde e arredi. L’opera rientra nel piano del Co ... ecodibergamo.it La nuova piazzetta Angelini, da parcheggio a spazio pedonaleDa parcheggio affacciato sulla Corsarola, la via più frequentata di Città Alta, a spazio pedonale con alberi, panchine ... ilgiorno.it