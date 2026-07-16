Dopo aver vinto Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha annunciato di prendersi un periodo di riposo assoluto. La vittoria ha confermato il suo ruolo tra i migliori del tennis mondiale, arrivata dopo settimane di impegno intenso. La conquista rappresenta un momento storico per il tennis italiano, segnando un riscatto dopo alcune delusioni recenti. Sinner ha deciso di prendersi una pausa per recuperare energie, senza indicare ancora quando tornerà in campo.

La conquista di Wimbledon 2026 ha consacrato ancora una volta Jannik Sinner nell’élite assoluta del tennis mondiale. Il numero uno del ranking Atp ha coronato settimane di lavoro intenso con un trionfo destinato a entrare nella storia dello sport italiano, riscattando anche le delusioni vissute pochi mesi prima. Il successo sull’erba londinese è arrivato al termine di un percorso quasi perfetto, costruito con determinazione, sacrificio e una tenuta mentale che ha impressionato addetti ai lavori e tifosi. >> Stefano De Martino, gli occhi del conduttore sulla cantante: “La corteggia da mesi” Subito dopo aver alzato il trofeo più prestigioso del circuito, il campione altoatesino non ha nascosto la necessità di fermarsi per recuperare energie fisiche e mentali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Riposo assoluto”. Jannik Sinner, l’annuncio dopo il trionfo a Wimbledon

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