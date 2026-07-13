Dopo aver vinto Wimbledon, Jannik Sinner ha restituito la coppa al termine della cerimonia. Il tennista italiano ha conquistato il torneo più prestigioso del mondo, confermando il suo ruolo di protagonista nel circuito internazionale. La premiazione si è svolta con la consegna del trofeo, che Sinner ha poi consegnato nuovamente. La vittoria rappresenta un’altra tappa significativa nella carriera del giocatore, che continua a scrivere pagine importanti nel tennis mondiale.

Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia. Il tennista azzurro conquista ancora una volta il torneo più prestigioso del mondo e dimostra di essere il punto di riferimento assoluto del circuito internazionale. Sul prato londinese arriva un’altra impresa destinata a restare negli annali: il numero uno del ranking Atp difende il titolo e aggiunge un nuovo capitolo a una carriera già straordinaria. >> Milo Infante, rivelazione choc: parole pesantissime L’attesa era enorme e la finale non ha tradito le aspettative. Dall’altra parte della rete c’era un Alexander Zverev deciso a interrompere una lunga serie di sconfitte contro l’italiano, ma alla fine è stato ancora Sinner a festeggiare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Caffeinamagazine.it - “Ha restituito la coppa”. Jannik Sinner, è successo dopo il trionfo a Wimbledon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner rientra a Montecarlo dopo la vacanza in Sardegna, ora preparazione per Wimbledon '26

Notizie e thread social correlati

La dedica di Sinner a mamma Siglinde dopo il trionfo a Wimbledon: “Ho visto che ha lasciato il box due volte”Jannik Sinner ha vinto Wimbledon per il secondo anno consecutivo e ha commentato con emozione e sorriso il successo.

Leggi anche: Jannik Sinner, le sconcertanti parole dopo il trionfo: "Non può durare, irrealistico"

Si parla di: Sinner gli ha sfilato Wimbledon ma Zverev ha trovato qualcosa che vale più di uno Slam.

Sinner si conferma re di Wimbledon: Un successo incredibileSi é lasciato cadere sull'erbaormai spelacchiata del centrale di Wimbledon, con le mani sugli occhi. E così é rimasto per qualche secondo, Jannik Sinner, dopo il successo bis nello slam londinese, da ... msn.com

Sinner restituisce il trofeo: Speriamo sia solo per pocoLa tradizione di Wimbledon prevede che il vincitore restituisca la coppa prima del torneo e che sia lui a dare il via alla manifestazione. Jannik esordirà lunedì sul Centrale e intanto oggi si allena ... panorama.it