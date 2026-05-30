Il tennista si è recato al J Medical per sottoporsi a esami approfonditi dopo aver avuto un malore durante un allenamento. È previsto un periodo di riposo assoluto fino all’8 giugno, in preparazione a Wimbledon. Il giocatore ha deciso di fermarsi per monitorare le sue condizioni e recuperare le energie prima di riprendere gli allenamenti.

Quattro parole che spiegano tutto: "Non sono un robot". Le ha pronunciate Jannik Sinner a mente fredda dopo il malessere che lo ha costretto al ritiro al secondo turno del Roland Garros, il torneo in cui si presentava da larghissimo favorito e dopo una serie di 30 vittorie di fila, con cinque Masters 1000 consecutivi in bacheca. Il sogno di completare a Parigi il Grande Slam personale si è infranto contro la più antica legge dell’uomo: un fisico stressato e portato al limite, anche quello di un superatleta che cura ogni dettaglio della preparazione, può presentare il conto della fatica e del superamento dei limiti. Il numero uno del mondo, dopo una cena frugale con il team giovedì sera dopo la partita, ieri mattina ha preso un aereo con destinazione Nizza ed è tornato a casa a Montecarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner cerca le risposte: esami approfonditi dopo il malore. E riposo assoluto in vista di Wimbledon

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