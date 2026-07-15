Rio Ferdinand a sorpresa | Manu Koné andrà al Manchester United

Rio Ferdinand ha dichiarato su YouTube che il Manchester United avrebbe raggiunto un accordo per ingaggiare Manu Koné, con una cifra di circa 45 milioni di sterline (53 milioni di euro). La notizia rappresenta una sorpresa, dato che ancora non ci sono conferme ufficiali da parte del club o del giocatore. La trattativa sembra essere in fase avanzata, ma non è stata annunciata ufficialmente.

Ad alimentare le voci di mercato relative a Manu Koné ci ha pensato anche l'ex difensore Rio Ferdinand, che ha parlato così sul suo canale youtube: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline (53 milioni di euro). Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick". Il centrocampista francese è appena stato eliminato dal Mondiale ed è uno dei nomi caldi in uscita in casa Roma, anche se non è ancora chiaro se a Trigoria saranno disposti a privarsene. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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