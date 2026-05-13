L’Europa sta lavorando a nuove tecnologie per rendere più efficiente l’accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili come solare ed eolico. Recenti studi indicano che la capacità di stoccaggio potrebbe aumentare fino al 450%, favorendo una maggiore programmabilità di queste fonti. Queste innovazioni potrebbero contribuire a rendere più stabile e affidabile il sistema energetico, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili.

Roma, 13 maggio 2026 – Che l’Europa si stia finalmente dirigendo verso un’era totalmente green? Ad accendere questa speranza è l’analisi di Aurora Energy Research, secondo la quale siamo davanti a una rivoluzione dei numeri: se oggi la capacità di accumulo co-localizzata – ovvero le batterie giganti installate proprio accanto ai parchi solari ed eolici – si attesta sui 6,3 gigawatt (GW), entro il 2030 questa cifra è destinata a esplodere fino a 35 GW. Parliamo di un balzo del 450% in appena quattro anni, con la Germania che è in prima fila in questa maratona energetica, pronta a diventare il mercato più attraente del continente per chi vuole investire nel futuro dell’energia, seguita a ruota da Regno Unito e Bulgaria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Batterie per le rinnovabili: così solare ed eolico possono diventare programmabili. “Verso un balzo del 450% della capacità di accumulo”

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