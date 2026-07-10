Tesla scommette sulle batterie europee | 5 miliardi per una maxi-rete di accumulo tra Italia e UK

Tesla investirà 5 miliardi di euro in una rete di batterie tra Italia e Regno Unito, con l’obiettivo di raggiungere oltre 100 GWh di capacità installata. L’accordo è stato firmato con NatPower e rappresenta una delle più grandi operazioni di accumulo energetico in Europa. La rete di batterie sarà composta da impianti distribuiti nelle due nazioni. I lavori inizieranno nel prossimo anno e si concluderanno entro cinque anni.

Con un traguardo finale fissato oltre la soglia dei 100 GWh di capacità installata, l’intesa appena siglata tra Tesla e NatPower si impone da subito come una delle più vaste operazioni europee nel settore dell’accumulo energetico. L’alleanza – che debutterà con un primo blocco da 25 GWh diviso tra Italia e Regno Unito – nasce per rispondere all’urgenza più pressante della rete elettrica continentale: creare enormi “serbatoi” in grado di stoccare l’elettricità verde e cederla al sistema solo nei momenti di picco della domanda. L’investimento stimato per il primo ciclo di realizzazione oscilla tra i 4 e i 5 miliardi di dollari e punta alla costruzione di cinque grandi impianti equipaggiati con i sistemi Megapack sviluppati da Tesla. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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