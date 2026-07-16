Rimonta e super Chacon Così Pesaro ferma Buttrio

Notizia in breve

La Pesaro Baseball, squadra di Serie A Silver appena promossa, ha ottenuto un pareggio contro Buttrio, terza in classifica e reduce da sette risultati utili consecutivi. La partita si è conclusa con una rimonta della squadra di casa, che ha superato Chacon e ha mantenuto il pareggio. La gara si è svolta al campo Crinelli, con la formazione ospite che ha tentato di consolidare la propria posizione in classifica.