Rimonta e super Chacon Così Pesaro ferma Buttrio
La Pesaro Baseball, squadra di Serie A Silver appena promossa, ha ottenuto un pareggio contro Buttrio, terza in classifica e reduce da sette risultati utili consecutivi. La partita si è conclusa con una rimonta della squadra di casa, che ha superato Chacon e ha mantenuto il pareggio. La gara si è svolta al campo Crinelli, con la formazione ospite che ha tentato di consolidare la propria posizione in classifica.
Al Crinelli la Pesaro Baseball continua a stupire. Da neopromossa in Serie A Silver ha bloccato infatti sul pari anche la terza in classifica, Buttrio, reduce da sette risultati utili consecutivi. I pesaresi grazie a un finale di gara 1 al cardiopalma, deciso dall’esterno ex Rimini Thomas Chacon, si sono imposti per 6 a 5. In gara 2 è però arrivata la risposta di orgoglio della compagine friulana. Buttrio, ha preso infatti il largo fin da subito, vincendo la sfida serale per 14 a a 1. Il presidente Cristiano Crinelli ha così commentato questa terza giornata di ritorno: "Come spesso accade in questo sport e soprattutto in un campionato competitivo come il nostro anche contro Buttrio è stata una giornata dalle due facce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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