Rimini rimonta incredibile a Jesi | la Dole travolge Pesaro 89-99

Nella partita di ieri a Jesi, la squadra locale ha affrontato Pesaro in una sfida valida per il campionato di basket. Dopo un primo tempo difficile, con Pesaro che aveva accumulato un vantaggio di 16 punti, la Dole ha iniziato una rimonta nel secondo tempo, portando a termine una vittoria con il risultato di 99-89. Due giocatori della squadra hanno avuto un ruolo decisivo nel recupero e nella vittoria finale.

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? Domande chiave Come ha fatto la Dole a recuperare 16 punti di svantaggio?. Chi sono i due giocatori che hanno trascinato la rimonta?. Perché la Vuelle non è riuscita a gestire il parziale avversario?. Dove e come possono i tifosi acquistare i biglietti per la trasferta?.? In Breve Tomassini segna 26 punti con 6 triple, Sankare aggiunge 12 punti e 14 rimbalzi.. Rimini domina i tabelloni con 40 rimbalzi totali contro i 28 di Pesaro.. Bucarelli chiude con 32 punti, mentre Denegri, Simioni e Alipiev contribuiscono alla rimonta.. Prossimo match in Vitrifrigo Arena lunedì 11 maggio alle ore 20:45.. La Dole Rimini ha ribaltato un deficit di 16 punti contro la Vuelle Pesaro nel palazzetto neutro di Jesi, conquistando gara1 dei quarti di finale playoff con un netto 89-99.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, rimonta incredibile a Jesi: la Dole travolge Pesaro 89-99 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Victoria Libertas Pesaro vs Dole RBR Rimini: anticipazioni e pronosticiQuesto spazio presenta una sintesi chiara e dinamica sulle condizioni relative all’uso delle risorse visive del sito, alle policy di gestione dei... Leggi anche: Rimini è regina: la Dole travolge Verona e conquista una storica Coppa Italia