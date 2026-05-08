Vittoria Vignolini, giocatrice pratese, si è qualificata per la semifinale del 42° ITF Junior Città di Prato. La partita si è conclusa con una rimonta di carattere della giovane atleta, che ha superato l’avversaria durante il match disputato davanti al pubblico del Tennis Club Prato. La vittoria rappresenta un risultato importante nel percorso della competizione per Vignolini.

La pratese Vittoria Vignolini (foto) conquista una splendida semifinale al 42° ITF Junior Città di Prato grazie a una rimonta di carattere davanti al pubblico di casa del Tennis Club Prato. La giocatrice laniera, sotto di un set contro la russa Anastasiia Sorska, ha saputo reagire con autorità fino al successo finale che le vale l’accesso al penultimo atto del torneo internazionale under 18. Vignolini si è imposta con il punteggio di 26 60 64. Dopo un primo set condizionato dalla tensione, la giocatrice del Tc Prato ha cambiato ritmo spingendo con il diritto e dominando il secondo parziale. Nel terzo set l’equilibrio si è spezzato con il break decisivo che le ha regalato la semifinale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Super rimonta di Vignolini. La pratese in semifinale

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