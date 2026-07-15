Una donna di 62 anni è stata trovata morta nell'abitazione in cui viveva, situata a Mulazzano, frazione di Coriano. L'uomo che era il suo ex marito ha chiamato i carabinieri, dichiarando: «Venite, l'ho uccisa». I militari sono intervenuti sul posto e hanno constatato il decesso della donna. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.

Una donna di 62 anni è stata uccisa nell'abitazione in cui viveva l'ex marito a Mulazzano, piccola frazione collinare del comune di Coriano, nel Riminese. A fare la tragica scoperta sono stati i carabinieri dopo che l'uomo li aveva avvertiti con una telefonata: «Venite, I'ho uccisa». Il femminicidio è avvenuto nella serata di mercoledì 15 luglio. I carabinieri sul posto sono ancora impegnati nei rilievi, alla presenza del magistrato di turno. L'uomo è stato fermato, ma ancora non sono state chiarite le dinamiche del delitto: il cadavere della donna è stato rinvenuto con una grossa ferita alla testa compatibile con una martellata o un colpo inferto con un grosso corpo contundente. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Femminicidio a Rimini, donna di 62 anni ammazzata dall'ex marito. La telefonata dell'uomo ai carabinieri: «Venite, l'ho uccisa»

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Femminicidio in casa: a Bergamo donna di 42 anni uccisa dal marito - Vita in diretta 18/03/2026

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