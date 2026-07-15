Rimini 62enne uccisa dall’ex marito a Coriano | è lui a chiamare i carabinieri

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha ucciso la ex moglie in un’abitazione a Coriano, Rimini. Dopo averla colpita, ha chiamato i carabinieri e si è consegnato. La donna aveva 62 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Femminicidio a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione dall’ex marito, che dopo aver colpito la donna ha chiamato i carabinieri denunciando quanto appena compiuto. Sul posto i militari hanno trovato il corpo della donna e l’ex marito ancora nell’abitazione. L’uomo avrebbe ucciso la ex moglie colpendola alla testa con un oggetto pesante. Giunto sul posto anche il pm di turno della Procura di Rimini.  Il femminicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione della donna nella frazione di Mulazzano, a Coriano (Rimini). Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini, con il coordinamento della Procura riminese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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