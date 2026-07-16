Oggi alla Camera si svolge il voto finale sulla riforma dello Stabilicum, con una procedura segreta. Dopo aver approvato sei articoli, la discussione si concentra ora sui danni e sull’eventuale modifica complessiva del testo. La maggioranza, già segnata dai risultati delle preferenze di martedì, si trova a dover affrontare una situazione di divisione tra i suoi membri. La votazione segreta rappresenta il momento conclusivo di questa fase.

Roma, 16 luglio 2026 – ?????? Finita la conta dei sei articoli, oggi alla Camera inizia quella dei danni col voto finale segreto sullo Stabilicum, traguardo a cui la maggioranza si trascina con le ossa già rotte dal martedì nero delle preferenze. Che qualcosa nella notte di tregenda seguita alla batosta in aula fosse cambiato si capisce subito: precisamente quando il governo modifica il parere negativo sull’emendamento Ziello (Futuro Nazionale) in materia di – guarda caso – preferenze. La conferma arriva poco dopo. Fratelli d’Italia dà il via libera al testo – una versione più spinta rispetto a quella affondata con i capolista bloccati –, mentre Lega e Forza Italia si tirano indietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riforma all’ultimo voto (segreto): oggi il passaggio finale alla Camera. Ma il centrodestra è ancora diviso

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