La Lega ci riprova sul terzo mandato e inserisce nella legge elettorale un emendamento, a prima firma del deputato Massimiliano Panizzut, che punta a riaprire la partita sul limite dei mandati (consentendo anche il terzo) per i presidenti di Regione. La proposta, anticipata da La Stampa, ha superato il primo vaglio di ammissibilità ed è infatti contenuta nel dossier degli emendamenti all'esame dell'Aula di Montecitorio, ma il percorso - secondo quanto si apprende - resta in bilico: all'approdo del provvedimento nell'emiciclo, l'emendamento potrebbe essere sottoposto ad un nuovo esame e non superare l'ulteriore vaglio di ammissibilità. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», verrà chiesto il voto segreto. Schlein: «Irricevibile»

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Political Storm in Nigeria After President Signs Controversial Electoral Law - Democracy at Risk

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Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», pronti a chiedere voto segretoOggi alla Camera si sono svolti i voti sugli emendamenti della nuova legge elettorale.

Temi più discussi: Scatto finale per la legge elettorale del governo Meloni; Legge elettorale: emendamento di Fdi, Nm e Udc sulle preferenze; Inizia la settimana decisiva per la legge elettorale; Legge elettorale, sfida sulle preferenze. E la frase di Salvini agita il centrodestra.

La Notte della Democrazia: martedì 14 luglio, dalle ore 18.00, ti aspettiamo in piazza Montecitorio per dire No al Melonellum, la nuova legge elettorale che - proprio martedì - tornerà a essere discussa in Parlamento. x.com

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