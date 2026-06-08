Sara Grilli prima sindaca di Viareggio | vittoria al fotofinish con Federica Maineri
Sara Grilli è diventata la prima sindaca di Viareggio, vincendo al fotofinish con Federica Maineri. La candidata del centrodestra senza simboli ha ottenuto pochi voti in più rispetto alla sfidante del centrosinistra, che sosteneva la lista del sindaco uscente. La differenza di voti è stata minima, determinando la vittoria di Grilli. La consultazione elettorale si è conclusa con il risultato che ha assegnato a Grilli la guida del Comune.
Sara Grilli è la prima sindaca della storia di Viareggio. Una vittoria per un pugno di voti per Sara Grilli, centrodestra senza simboli con lista sindaco uscente Del Ghingaro, su Federica Maineri, campo largo centrosinistra. Sara Grilli vince in un ballottaggio testa a testa, al fotofinish, all’ultima scheda p er la prima sindaca di Viareggio, assessora uscente giunta Del Ghingaro, che vince per un pugno di voti su Federica Maineri. Il risultato finale è del 50.32% per Sara Grilli, pari a 12.541 voti, e di 49.68% per Federica Maineri, pari a 12.381 voti. Al primo turno Sara Grilli aveva ottenuto il 34,29% delle preferenze mentre Federica Maineri il 30,17%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Viareggio, esultano Grilli e Maineri; ma Marcucci può essere decisiva
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Viareggio: Sara Grilli (Centrodestra) nuova sindaca. Vince il ballottaggio per poche decine di voti su Federica MaineriSara Grilli, candidata del Centrodestra, è stata eletta sindaca di Viareggio con il 50,29% dei voti nel ballottaggio.
Temi più discussi: Viareggio, l’ora del ballottaggio fra Grilli e Maineri. La città aspetta la prima sindaca della sua storia; Sara Grilli sindaca Viareggio sul filo di lana, prima donna a guida città; Grilli-Maineri, atto finale. Si elegge la prima sindaca. Oggi viene scritta la storia; Lunedì in prima serata il confronto per il ballottaggio.
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Ballottaggio 7 e 8 giugno, prima sindaca di Viareggio tra Sara Grilli, centrodestra, 34,29%, e Federica Maineri, centrosinistra, 30.19%. Marialina Marcucci, 27.52%, Viareggio Mon Amour. Paolo Annale, Pci, 5.59%. Centrosinistra: Pieno sostegno a scelta Main facebook
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