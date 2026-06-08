Sara Grilli prima sindaca di Viareggio | vittoria al fotofinish con Federica Maineri

Notizia in breve

Sara Grilli è diventata la prima sindaca di Viareggio, vincendo al fotofinish con Federica Maineri. La candidata del centrodestra senza simboli ha ottenuto pochi voti in più rispetto alla sfidante del centrosinistra, che sosteneva la lista del sindaco uscente. La differenza di voti è stata minima, determinando la vittoria di Grilli. La consultazione elettorale si è conclusa con il risultato che ha assegnato a Grilli la guida del Comune.