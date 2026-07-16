Dopo mesi di silenzio, Contender, il più grande squalo bianco maschio mai marcato nell'Atlantico settentrionale, ha inviato un segnale satellitare al largo della costa orientale degli Stati Uniti. Il monitoraggio di questo esemplare permette di tracciare i suoi spostamenti e di raccogliere dati sulla sua presenza in acque pubbliche. La ripresa delle comunicazioni è stata registrata pochi giorni dopo un lungo periodo senza segnale. La sua posizione attuale è stata confermata in un'area di interesse per la ricerca.

Dopo mesi di silenzio, Contender è tornato a "farsi vivo". Il più grande squalo bianco maschio mai marcato nell'Atlantico settentrionale dall' organizzazione scientifica Ocearch ha inviato un nuovo segnale satellitare al largo della costa orientale degli Stati Uniti, riaccendendo l'interesse dei ricercatori che ne seguono gli spostamenti. Cosa sappiamo Dove si trova Contender, il gigantesco squalo bianco . L'esemplare è un vero gigante: misura circa 4,2 metri di lunghezza e pesa quasi 750 chilogrammi, dimensioni che lo rendono uno dei più imponenti squali bianchi monitorati nell'area. Il nuovo contatto è arrivato dopo un lungo periodo di silenzio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ricompare Contender: dov’è il più grande squalo bianco dell’Atlantico e perché il monitoraggio è importante

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