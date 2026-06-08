Durante una immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di subacquei tecnici si è trovato a distanza ravvicinata con un grande squalo bianco, che nuotava a pochi metri da loro. L'episodio si è verificato tra le coste italiane e tunisine, durante una missione in mare. Nessun incidente è stato segnalato e i sub sono riusciti a completare l’immersione senza problemi.

D urante una missione nel Canale di Sicilia, tra le coste italiane e la Tunisia, un gruppo di subacquei tecnici si è trovato a nuotare a pochi metri da un grande squalo bianco. L’avvistamento è avvenuto nei pressi di un relitto sommerso, dove i sommozzatori delle organizzazioni Ghost Diving e Fondazione Healthy Seas stavano lavorando per rimuovere le reti da pesca abbandonate. Il predatore è apparso dal blu all’improvviso. Ha girato intorno alla vecchia nave mostrando il muso e la pinna e poi si è allontanato con calma, senza mostrare alcuna aggressività verso l’uomo. Il video dell’incontro, girato dalle telecamere dei sub, documenta un evento raro ma tutt’altro che casuale in queste acque. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il grande squalo bianco filmato nel Canale di Sicilia: l’incontro ravvicinato con i sub

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un grande squalo bianco nel Canale di Sicilia

Notizie e thread social correlati

Squalo bianco avvistato nel Canale di Sicilia: «Un incontro davvero speciale»Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari ha avvistato uno squalo bianco, una specie poco comune in queste acque.

Uno squalo bianco nel Canale di Sicilia, il faccia a faccia con i sub. Il video dell’incontroDue sub hanno filmato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia durante un’immersione.

Argomenti più discussi: Grande squalo bianco a pochi metri dai sub: il rarissimo incontro nel Mediterraneo; Avvistato e filmato un raro squalo bianco nel Canale di Sicilia.

Avvistato un grande squalo bianco nel Canale di Sicilia. Il subacqueo di Ghost Diving: Un incontro davvero speciale, le mie dita tremavano #ANSA x.com

Grande squalo bianco a pochi metri dai sub: il rarissimo incontro nel MediterraneoUn grande squalo bianco adulto è stato filmato nel Canale di Sicilia durante una missione di recupero delle reti fantasma. Le immagini rappresentano un avvistamento senza precedenti nel Mediterraneo. adnkronos.com

Avvistato un grande squalo bianco nel Canale di SiciliaDurante un'immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari dell'associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo ... ansa.it