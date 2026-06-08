Il grande squalo bianco filmato nel Canale di Sicilia | l'incontro ravvicinato con i sub

Da iodonna.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di subacquei tecnici si è trovato a distanza ravvicinata con un grande squalo bianco, che nuotava a pochi metri da loro. L'episodio si è verificato tra le coste italiane e tunisine, durante una missione in mare. Nessun incidente è stato segnalato e i sub sono riusciti a completare l’immersione senza problemi.

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D urante una missione nel Canale di Sicilia, tra le coste italiane e la Tunisia, un gruppo di subacquei tecnici si è trovato a nuotare a pochi metri da un grande squalo bianco. L’avvistamento è avvenuto nei pressi di un relitto sommerso, dove i sommozzatori delle organizzazioni Ghost Diving e Fondazione Healthy Seas stavano lavorando per rimuovere le reti da pesca abbandonate. Il predatore è apparso dal blu all’improvviso. Ha girato intorno alla vecchia nave mostrando il muso e la pinna e poi si è allontanato con calma, senza mostrare alcuna aggressività verso l’uomo. Il video dell’incontro, girato dalle telecamere dei sub, documenta un evento raro ma tutt’altro che casuale in queste acque. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il grande squalo bianco filmato nel Canale di Sicilia: l’incontro ravvicinato con i sub
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Un grande squalo bianco nel Canale di Sicilia

Video Un grande squalo bianco nel Canale di Sicilia

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