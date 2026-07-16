Ribaltone Inter | colpo di scena per l’esubero Pavard | CM

L'allenatore dell'Inter ha dichiarato che il futuro di Pavard, attualmente in esubero, resta incerto. La società valuta le prestazioni del difensore francese in allenamento prima di decidere se confermarlo in rosa. Finora, la permanenza in squadra non è stata confermata, e si attende di osservare come si comporterà sul campo. La decisione finale sulla sua posizione sarà presa in seguito alle sue prestazioni.

L’apertura di Chivu sul futuro del difensore francese: rimane in bilico la permanenza in maglia nerazzurra “ È un giocatore nostro: v edremo come lavorerà sul campo e poi prenderemo una decisione ”. Queste le parole di Cristian Chivu nell’ultima conferenza stampa in merito al futuro di Benjamin Pavard. Benjamin Pavard (Ansa) – Calciomercato.it Il francese si è presentato da esubero di lusso ad Appiano Gentile per il raduno dell’ Inter, che nelle ultime settimane lo ha messo nuovamente sul mercato dopo il ritorno dal prestito al Marsiglia. Il club dei Ligue 1 non lo ha riscattato per 15 milioni, con il difensore che è quindi tornato a disposizione di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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