Calhanoglu nel mirino del PSG colpo di scena sul mercato dell’Inter | CM

Hakan Calhanoglu, centrocampista turco attualmente sotto contratto con l’Inter fino al giugno 2027, si trova al centro di recenti voci di mercato. Secondo alcune fonti, il Paris Saint-Germain sarebbe interessato al giocatore, aprendo uno scenario di possibile trasferimento. La situazione del calciatore nerazzurro rimane incerta mentre le trattative tra le parti non sono state ancora ufficializzate.

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter resta ancora in dubbio con il centrocampista turco che ha il contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2027. Futuro in dubbio per Calhanoglu che piace al PSG (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1994, l’ex Milan è rimasto spesso ai box per via di alcuni infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Quando è stato chiamato in causa, però, il giocatore ha dimostrato di essere ancora fondamentale per la squadra allenata da Cristian Chivu e l’Inter ci vuole pensare bene prima di privarsi del calciatore. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il PSG avrebbe messo gli occhi sul centrocampista turco, valutando un’offerta da presentare alla squadra nerazzurra alla fine del campionato in corso per assicurarsi il cartellino di Calhanoglu.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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