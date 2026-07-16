Un articolo di Stefano Menichini pubblicato su Repubblica ha suscitato reazioni per aver paragonato implicitamente Mussolini a Meloni, suggerendo che il primo fosse superiore. La pubblicazione ha generato critiche per il contenuto considerato inappropriato. La discussione riguarda la presenza di tali paragoni in un quotidiano di rilievo. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali o commenti da parte della redazione.

Un delirio estivo, quello di Stefano Menichini su Repubblica. Non si spiega altrimenti, perché leggere sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari che, sotto sotto, in fondo, forse Benito Mussolini era meglio di Giorgia Meloni, fa un effetto straniante. E " L'autoinganno di Meloni ", come recita il titolo del fondo a pagina 15, appare più come un "autoinganno" dei salottini rossi. L'intenzione della premier e leader di Fratelli d'Italia, scrive Menichini, "è coerente con il personaggio che è convinta di incarnare, per l'elevata autostima e perché tutti le hanno sempre attribuito determinazione, lucidità d'analisi, rapidità di reazione. In altre parole: una che non molla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Repubblica, Meloni e Mussolini. "Quando c'era Lui...", farneticazione da record

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Giorgia Meloni: «Oggi torno a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni»

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