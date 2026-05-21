In alcune stazioni di Roma e Milano sono stati affissi dei manifesti che criticano l’attuale governo, citando un commento riguardante i ritardi dei treni. La prima ministra ha reagito con fastidio, ritenendo che i messaggi siano rivolti alla persona sbagliata. Nel frattempo, un altro esponente politico ha commentato la situazione, spiegando che la presa di posizione non è rivolta a una figura specifica. La campagna riguarda il 2x1000 e viene promossa da un altro partito politico.

Roma, 21 maggio 2026 – Italia Viva lancia la sua campagna per il 2x1000, ma i manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano hanno fatto infuriare – pare – la premier Giorgia Meloni. Per chiedere ai contribuenti di destinare una quota al partito, quello di Matteo Renzi ha infatti scelto provocatoriamente di ironizzare sui risultati dell'attuale governo. Ma ha anche deciso di adottare i toni e lo stile della propaganda del Ventennio (fascista). Così nei cartelloni "si leggono slogan quali ‘QVANDO C'ERA LEI si pagavano le tasse’, ‘QVANDO C'ERA LEI i treni arrivavano in ritardo’, ‘QVANDO C'ERA LEI i giovani scappavano dall'Italia’, ‘QVANDO C'ERA LEI l'Italia era meno sicura’, ‘QVANDO C'ERA LEI la spesa si pagava di più’, spiega lo stesso Renzi in un video su Youtube. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo’: i manifesti di Renzi fanno infuriare Meloni. Lui: “Te la prendi con il Matteo sbagliato”

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