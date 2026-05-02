Meloni da record è il secondo governo più longevo della Repubblica

Il governo guidato da Meloni è diventato oggi, 2 maggio, il secondo più longevo della storia della Repubblica, raggiungendo 1.288 giorni di attività. È entrato in carica il 22 ottobre 2022 e, con questo traguardo, ha superato la durata del governo Berlusconi IV, che era durato circa 1.283 giorni. La durata di questa amministrazione si confronta con altri esecutivi del passato, mantenendo una posizione di rilievo tra i governi italiani.

Il governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. A 1.288 giorni dalla entrata in carica, avvenuta con l'insediamento a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022, l'attuale esecutivo supera dunque il Berlusconi IV, durato 1.287 giorni dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, e accorcia le distanze conl primo in lista, il Berlusconi II, che invece ha raggiunto i 1.412 giorni fra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005. La premier Giorgia Meloni più volte rivendicato, nell'ultimo anno e mezzo, di aver restituito all'Italia "una stabilita' politica rara" e di essere intenzionata di portare a compimento l'intera legislatura.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni da record, è il secondo governo più longevo della Repubblica Notizie correlate Leggi anche: Meloni scala un gradino del podio, il suo è il secondo governo più longevo: nel mirino record Berlusconi II Meloni punta a scavalcare il Cav. per l'esecutivo più longevo della storia della RepubblicaNon ci sono solo motivi di immagine dietro le scelte di Meloni di spingere alle dimissioni il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, la capo di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al record; Governo Meloni secondo più longevo della Repubblica, ora la premier punta al record del Berlusconi II; Meloni supera il Berlusconi IV: il suo è il secondo governo più longevo. Ma i nodi aumentano; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto. Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. A 1.288 giorni dalla entrata in carica, avvenuta ... iltempo.it Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al recordIl governo Meloni si appresta a diventare il secondo più longevo della storia della Repubblica. Taglierà il traguardo sabato 2 maggio, a 1.288 giorni dal giuramento con cui Giorgia Meloni il 22 ... ansa.it Un Primo Maggio all’insegna dell’inclusione quello scelto da Giorgia Meloni, che ha fatto visita a PizzAut, il ristorante simbolo dell’inserimento lavorativo di ragazzi autistici. Accolta dal fondatore Nico Acampora e dallo staff, la premier ha trascorso del tempo c - facebook.com facebook La premier Giorgia Meloni da PizzAut: 'Primo maggio con i lavoratori più straordinari di tutti'. VIDEO #ANSA x.com