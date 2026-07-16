Martedì 15 luglio, in Florida, è stato giustiziato un condannato che ha trascorso quasi quarant’anni nel braccio della morte. L’esecuzione ha riacceso il dibattito sulle regole relative all’ultimo pasto consentito ai condannati. La politica statale limita le richieste che possono essere fatte per l’ultimo pasto, una restrizione che si applica a tutti i condannati alla pena capitale nello stato.

Dennis Sochor, che ha trascorso quasi quattro decenni nel braccio della morte, è stato giustiziato martedì 15 luglio, riportando l’attenzione su una delle politiche di lunga data dello stato che limita ciò che i condannati possono richiedere per il loro ultimo pasto. Dennis Sochor, 74 anni, è stato dichiarato morto alle 18:16 dopo aver ricevuto un’iniezione letale a tre farmaci presso la Florida State Prison, diventando così il detenuto più anziano mai giustiziato in Florida, secondo The Guardian. Sebbene ai detenuti nel braccio della morte sia tradizionalmente consentito scegliere un ultimo pasto, la Florida ha alcune delle regole più severe del paese. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Regole dell’ultimo pasto nel braccio della morte in Florida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What last meal request on death row accidentally saved your life

Notizie e thread social correlati

Per tre volte consuma l’ultimo pasto nel braccio della morte ma 30 anni dopo viene scarcerato: il caso Richard GlossipDopo aver trascorso quasi trent’anni nel braccio della morte in Oklahoma, un uomo è stato infine liberato.

Oklahoma, rilasciato dopo 30 anni nel braccio della morteDopo trent'anni nel braccio della morte, una persona è stata finalmente rilasciata in Oklahoma.