Per tre volte consuma l’ultimo pasto nel braccio della morte ma 30 anni dopo viene scarcerato | il caso Richard Glossip
Dopo aver trascorso quasi trent’anni nel braccio della morte in Oklahoma, un uomo è stato infine liberato. Durante il periodo in cella, ha affrontato nove rinvii dell’esecuzione e in un’occasione si trovava già vicino al letto dove avrebbe dovuto essere legato. Prima di essere scarcerato, aveva consumato tre volte l’ultimo pasto previsto per l’esecuzione. La vicenda riguarda un caso di condanna a morte che, dopo così tanti anni, si è concluso con la sua liberazione.
Durante il periodo in cella in Oklahoma, Richard Glossip per nove volte ha visto rinviata la data di esecuzione e in una occasione era già accanto al lettino dove doveva essere legato. Dopo due indagini indipendenti, i giudici hanno stabilito che dovrà essere processato di nuovo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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