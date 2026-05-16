Oklahoma rilasciato dopo 30 anni nel braccio della morte

Dopo trent'anni nel braccio della morte, una persona è stata finalmente rilasciata in Oklahoma. Al momento della scarcerazione, ha ringraziato la moglie e i suoi avvocati, descrivendo l’esperienza come un’emozione molto forte. La vicenda ha suscitato attenzione tra i media locali, che hanno seguito con interesse gli sviluppi legali e le dichiarazioni dell’uomo. La sua libertà arriva dopo un lungo percorso giudiziario che ha coinvolto numerosi procedimenti e ricorsi.

Ha consumato persino il suo “ultimo pasto” ben tre volte l’ex detenuto Richard Glossip, che ha passato gli ultimi tre decenni col fiato sospeso, nel braccio della morte dell’Oklahoma, a temere ogni minuto che la sua vita gli venisse strappata via. Ma la pena di morte, almeno per il momento, non verrà eseguita: l’ex detenuto è stato rilasciato su cauzione ed è adesso in attesa di un nuovo processo. Giovedì, il giudice Natalie Mai ha emesso un’ordinanza che fissa la cauzione a 500mila dollari. Glossip, inoltre, dovrà indossare il braccialetto elettronico e non gli sarà consentito di viaggiare fuori dal Paese. Non solo: non potrà contattare alcun testimone del caso, né consumare droghe o alcol. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Judge grants Richard Glossip bond ahead of new murder trial

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