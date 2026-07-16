La Corte dei Conti ha approvato il bilancio della Regione Lazio senza alcun rilievo, un risultato che non si verificava da circa 15-20 anni. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto ai precedenti, evidenziando un miglioramento nella gestione finanziaria regionale. La Corte ha riconosciuto il lavoro svolto, sottolineando che si è trattato di un processo portato avanti con continuità e senza clamore. La Regione ha attribuito il risultato a un buon governo e a un impegno costante.

Un risultato storico, la Regione Lazio inverte un trend grazie a un buon governo e a un lavoro costante realizzato senza clamori ma con i fatti. Fatti che i giudici contabili non possono non sottolineare. “Non siamo qui per dare patenti di promozione o bocciatura ma, come è stato riscontrato dall’oggettività dei dati, emerge una discontinuità” col passato. Così il presidente della sezione di controllo contabile del Lazio della Corte dei Conti, Stefano Siragusa, ha risposto a chi gli chiedeva se potesse essere definita “storica” la parifica senza alcun rilievo al rendiconto generale della Regione guidata dal Francesco Rocca. Non si ha memoria dell’ultima volta in cui questo è accaduto e per Siragusa, che da due anni presiede la sezione di controllo contabile per il Lazio “questo è stato certamente l’anno più proficuo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Regione Lazio, svolta storica: la Corte dei Conti approva il bilancio senza alcun rilievo. Rocca: «Non accadeva da 15-20 anni»

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