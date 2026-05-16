Piano di riequilibrio finanziario pluriennale | Corte dei Conti approva

Da brindisireport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, il Comune di Brindisi ha ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Corte dei Conti riguardante gli esiti finali del procedimento avviato nel 2020 relativo al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il documento è stato depositato presso il protocollo comunale e rappresenta l’esito di un percorso iniziato diversi anni fa, volto a verificare la stabilità finanziaria dell’ente. La Corte ha approvato il piano, che ora può essere considerato ufficialmente riconosciuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - Nella mattinata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, al protocollo del Comune di Brindisi è pervenuto il documento con il quale la Corte dei Conti ha comunicato gli esiti finali del procedimento attivato nel 2020 per il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Capo d'Orlando: la Corte dei Conti ha dato lok al piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Video Capo d'Orlando: la Corte dei Conti ha dato lok al piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Sullo stesso argomento

Numeri che non tornano: dai rilievi della Corte dei conti lo scontro sul Piano di riequilibrioC'è un riflesso antico, nella politica italiana: trasformare ogni atto amministrativo in un campo di battaglia.

Montemesola, la soddisfazione di Punzi: “La Corte dei conti certifica la fine del piano di riequilibrio”"Nel 2014 Montemesola si trovava davanti a una scelta molto chiara: lasciare che il Comune finisse nel dissesto oppure affrontare con responsabilità...

piano di piano di riequilibrio finanziarioProvincia di Cosenza, il piano di riequilibrio migliora di oltre 6,6 milioniIl Consiglio approva il rendiconto 2025 e il regolamento per la definizione agevolata delle entrate provinciali ... cosenzachannel.it

piano di piano di riequilibrio finanziarioDopo dieci anni, Galatina conclude finalmente il Piano di riequilibrio finanziarioDopo dieci anni, Galatina conclude finalmente il Piano di riequilibrio finanziario. È un momento che appartiene alla storia istituzionale della nostra città ... corrieresalentino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web