Piano di riequilibrio finanziario pluriennale | Corte dei Conti approva
Nella mattinata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, il Comune di Brindisi ha ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Corte dei Conti riguardante gli esiti finali del procedimento avviato nel 2020 relativo al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il documento è stato depositato presso il protocollo comunale e rappresenta l’esito di un percorso iniziato diversi anni fa, volto a verificare la stabilità finanziaria dell’ente. La Corte ha approvato il piano, che ora può essere considerato ufficialmente riconosciuto.
BRINDISI - Nella mattinata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, al protocollo del Comune di Brindisi è pervenuto il documento con il quale la Corte dei Conti ha comunicato gli esiti finali del procedimento attivato nel 2020 per il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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