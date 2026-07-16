Un automobilista di 57 anni ha scattato una foto a un uomo di 33 anni che lo aveva minacciato dopo un mancato sorpasso. L'aggressore ha poi eseguito manovre pericolose, come zig zag e inchiodate, e ha colpito i finestrini con i pugni. L’automobilista ha consegnato le immagini ai carabinieri, che hanno denunciato il 33enne per minaccia e violenza privata.

Un mancato sorpasso si trasforma in manovre pericolose, zig zag, inchiodate e pugni sui finestrini. Una scena da film che ha visto protagonisti due uomini residenti a Reggiolo nella Bassa di Reggio Emilia, un 57enne rimasto vittima dell’aggressione e un 33enne, ora denunciato dai carabinieri con le accuse di minaccia e violenza privata. A incastrarlo, le foto che il 57enne gli ha scattato col telefonino in un secondo momento. Il duello stradale risale al pomeriggio del 30 giugno scorso, lungo via Cristoforo Colombo a Novellara, una lunga strada che conduce verso Reggiolo. Il 57enne era alla guida del proprio mezzo, diretto verso casa. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Reggio Emilia, automobilista scatta una foto all'aggressore che lo minaccia per un sorpasso mancato e lo fa denunciare

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