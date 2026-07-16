A Reggiolo, un automobilista di 33 anni è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito un altro conducente a seguito di un sorpasso mancato. La polizia ha identificato l'uomo grazie a una fotografia scattata durante l'incidente. L'uomo avrebbe reagito con manovre spericolate e insulti, dopo aver visto il veicolo davanti a lui non superabile. La vicenda si è conclusa con il suo fermo, senza ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze legali.

A Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, sarebbe bastato un sorpasso mancato a scatenare l'ira di un automobilista di 33 anni. Quest'ultimo, preso atto di non poter superare il conducente davanti a lui, avrebbe infatti reagito al presunto sopruso eseguendo manovre spericolate per bloccarlo e aggredirlo, non solo verbalmente. Un'escalation violenta tanto rapida quanto ingiustificata che ha "fruttato" al suo protagonista una denuncia, con tanto di prova fotografica in allegato., L'uomo che ha rifiutato di farsi sorpassare sarebbe un 57enne residente proprio a Reggiolo. Secondo le ricostruzioni, il 30 giugno l'uomo stava tornando a casa sulla sua vettura, quando si è accorto di un'altra auto che lo tallonava a brevissima distanza, senza rispettare i limiti di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aggredisce e minaccia per un sorpasso mancato: automobilista fermato grazie a una foto

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