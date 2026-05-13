Fino a 800 euro al mese per gli universitari più brillanti | all’Ars arriva il reddito di merito
All'Ars è stato presentato un disegno di legge che prevede un contributo mensile fino a 800 euro per gli studenti universitari più meritevoli della Sicilia. La proposta, introdotta dalla vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, è attualmente in discussione nella Commissione Lavoro. Il provvedimento si rivolge agli studenti con risultati eccellenti e mira a sostenere economicamente chi si distingue nel percorso universitario.
Un contributo mensile da 800 euro destinato agli studenti universitari siciliani più meritevoli. È il cuore del disegno di legge presentato dalla vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana Luisa Lantieri e incardinato in Commissione Lavoro all’Ars.La proposta introduce il cosiddetto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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