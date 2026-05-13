Fino a 800 euro al mese per gli universitari più brillanti | all’Ars arriva il reddito di merito

All'Ars è stato presentato un disegno di legge che prevede un contributo mensile fino a 800 euro per gli studenti universitari più meritevoli della Sicilia. La proposta, introdotta dalla vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, è attualmente in discussione nella Commissione Lavoro. Il provvedimento si rivolge agli studenti con risultati eccellenti e mira a sostenere economicamente chi si distingue nel percorso universitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui