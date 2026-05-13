Reddito di merito per gli studenti universitari la norma approda all' Ars | contributo mensile di 800 euro
La Commissione lavoro dell'Ars ha esaminato un disegno di legge proposto dalla vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, volto a istituire il “reddito di merito” per gli studenti universitari. La norma prevede un contributo mensile di 800 euro destinato agli studenti che soddisfano determinati requisiti. La proposta mira a sostenere gli universitari meritevoli con un aiuto economico regolare.
Incardinato in Commissione lavoro dell'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge proposto da Luisa Lantieri, vicepresidente dell'Ars, che introduce il “reddito di merito” per gli studenti universitari siciliani.Il provvedimento prevede un contributo mensile di 800 euro destinato agli.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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