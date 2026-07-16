Le operazioni di recupero di un alveare si sono svolte all’interno di un edificio sanitario a Firenze. Le api avevano stabilito il loro habitat in una intercapedine della facciata di un reparto di salute mentale. Il gruppo di disinfestazione della Asl Toscana centro ha coordinato le operazioni, rimuovendo le api e il loro alveare senza danneggiare l’edificio.

Il gruppo disinfestazione della Asl Toscana centro ha coordinato le operazioni di recupero di un alveare che le api avevano costruito colonizzando una intercapedine della facciata del reparto di salute mentale dell’ ospedale Palagi a Firenze. Contestualmente, si spiega dall’Azienda, la direzione sanitaria ha attivato misure di sicurezza per utenti e operatori. È la seconda operazione del genere, dopo quella di salvataggio della primavera scorsa di un alveare di 60mila api all’Annunziata. L’intervento, si spiega, è stato particolarmente complesso, in quanto l’ingresso dell’alveare era situato a più di 6 metri di altezza su una facciata dell’edificio e non c’era spazio per far intervenire una piattaforma aerea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Recupero di un alveare al Palagi. Le api avevano trovato il loro habitat all’interno della facciata

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