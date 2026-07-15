Le api hanno occupato un alveare sulla facciata dell’ospedale. La rimozione è stata effettuata oggi da tecnici specializzati. Nessun ferito o danno segnalato durante l’intervento. Le api sono state trasportate in un’area sicura. L’alveare era visibile da alcune finestre dell’ospedale, creando preoccupazione tra il personale e i pazienti. La presenza delle api sulla struttura è stata segnalata nei giorni scorsi. La rimozione si è conclusa in mattinata senza complicazioni.

Firenze, 15 luglio 2026 – Uno sciame di api ha scelto una casa davvero originale: l'ospedale Piero Palagi a Firenze. Un luogo dove è meglio che non stiano, pur essendo una specie da tutelare e particolarmente importante per l’ambiente. Il gruppo di insetti impollinatori si era trovato così bene da decidere di costruirvi la loro "casa". https:www.lanazione.itcronacaclassifica-spiagge-toscana-op7sw1m2 L’alveare sulla facciata dell’ospedale . Il grosso alveare si trovava sulla facciata del reparto di salute mentale dell'ospedale Palagi. Delle api lo avevano costruito colonizzando una intercapedine della facciata. A quel punto è intervenuto per il salvataggio il gruppo disinfestazione della Asl Toscana centro, che ha coordinato nei giorni scorsi le operazioni di recupero di un alveare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi alveare rimosso dall’ospedale. Le api avevano preso ‘casa’ sulla facciata

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