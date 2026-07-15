Un alveare di grandi dimensioni è stato rimosso dalla facciata dell'ospedale Palagi a Firenze. Le api avevano colonizzato un'intercapedine del reparto di salute mentale. Il gruppo disinfestazione della Asl Toscana centro ha coordinato le operazioni di recupero, che hanno coinvolto anche un apicoltore per il salvataggio della regina. L’intervento si è concluso con successo, garantendo la rimozione dell’alveare senza danni alle api.

Il gruppo disinfestazione della Asl Toscana centro ha coordinato nei giorni scorsi le operazioni di recupero di un alveare che le api avevano costruito colonizzando una intercapedine della facciata del reparto di salute mentale dell'ospedale Piero Palagi a Firenze. Contestualmente, si spiega dall'Azienda, la direzione sanitaria dell'ospedale ha attivato misure di sicurezza per utenti e operatori. È la seconda operazione del genere, dopo quella di salvataggio della primavera scorsa di un alveare di 60mila api all'Annunziata. L'intervento, si spiega, è stato particolarmente complesso, in quanto l'ingresso dell'alveare era situato a più di 6 metri di altezza su una facciata dell'edificio e non c'era spazio per far intervenire una piattaforma aerea. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Grosso alveare nella facciata dell'ospedale Palagi a Firenze: l'intervento dell'apicoltore e il salvataggio (anche della regina)

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