Il nuovo film di Christopher Nolan, “Odissea”, sarà proiettato anche nella sala XL dell’UCI Cinemas di Arezzo. La pellicola, il tredicesimo lungometraggio del regista, sarà disponibile a partire dal 13 luglio 2026. Nolan, vincitore di un premio Oscar per “Oppenheimer”, ha realizzato in passato titoli come “Inception” e “Interstellar”. La distribuzione del film avverrà in tutte le sale dell’impianto cinematografico.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Manca pochissimo all’uscita nell’UCI Cinemas Arezzo d i “Odissea”, il tredicesimo lungometraggio di Christopher Nolan, premio Oscar per Oppenheimer e autore di alcuni dei film più ambiziosi degli ultimi vent’anni, da Inception a Interstellar. Odissea nasce per essere visto in grande, ed è esattamente quello che UCI Cinemas Arezzo offre con le sue sale PLF (Premium Large Format): schermi grandi, audio immersivo e una qualità d’immagine che restituisce ogni dettaglio della fotografia del film. Le ambientazioni mediterranee e le sequenze epiche pensate da Nolan trovano nella sala XL di UCI Cinemas Arezzo la loro resa ottimale: l’eccellenza della qualità audio e video esalta le emozioni epiche al cuore dell’opera letteraria per antonomasia del mondo occidentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, arriva all’UCI Cinemas Arezzo anche in XL

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Il 16 luglio, scopri il mito. Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan.

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Sale la febbre per il nuovo film di Christopher Nolan in sala dal 16 luglio. Con Odissea, Nolan torna alle origini del racconto occidentale portando sullo schermo il poema di Omero in una produzione di dimensioni epiche. #ANSALifestyle bit.ly/4aAGMv3 x.com

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