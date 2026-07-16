Il commento di Ravezzani critica la scelta di attaccanti come Gimenez e Fullkrug, definendola inadeguata per le aspettative del Milan. La scorsa stagione si è conclusa con risultati deludenti, dopo un avvio promettente e un primo semestre di campionato in cui la squadra aveva mostrato segnali di competitività. Successivamente, le sconfitte hanno contribuito a un progressivo declino, portando a un esito negativo per il club.

La stagione passata è stata decisamente fallimentare. Dopo un inizio scoppiettante e una prima parte di campionato in cui i tifosi avevano potuto ammirare un Milan vincente, il sogno scudetto si è pian piano sgretolato, caduta dopo caduta. Qualcosa dopo la partita con la Lazio si è rotto nel meccanismo rossonero che pareva, fino a quel punto, più che funzionante. Il Milan di Allegri ha perso l'abilità di aggredire e vincere le partite, subendo gol con leggerezza e avendo evidenti difficoltà nel concludere a rete: l'attacco rossonero è infatti stato uno dei maggiori punti dolenti del finale di stagione del Milan, con un grave calo di forma di tutti gli interpreti e la. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Ravezzani: "Gimenez-Fullkrug: come poteva il Milan pensare di far bene con un attacco del genere?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, la probabile formazione con il Cagliari: ballottaggio in attacco tra Gimenez e FüllkrugOggi la squadra si trova a Milanello per prepararsi alla prossima partita contro il Cagliari.

Jashari promosso! Analisi Genoa-Milan 1-2: Fullkrug meglio di GimenezIl Milan ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Genoa, segnando il ritorno ai tre punti con una prestazione significativa.

Temi più discussi: Ravezzani duro: Come si può pensare di fare bene con loro due!; Ravezzani a difesa di Allegri: Perchè dite che è solo difensivo? Il suo Milan ha perso spesso partite dominate; Ravezzani con Allegri: Attaccanti del Milan al Mondiale senza gol, ma la colpa è solo sua.

Ravezzani: Mi chiedo come il Milan abbia potuto pensare di fare bene con Fullkrug e Gimenez in attacco x.com

Ravezzani: Mi chiedo come il Milan abbia potuto pensare di fare bene con Fullkrug e Gimenez in attaccoE' una estate caldissima quella di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza. Il calci ... msn.com

Milan, Allegri: Vicino il rientro di Gimenez. Su Fullkrug: Quel dito prima o poi si rincolleràMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presenziato in conferenza stampa oggi nel giorno della chiusura del calciomercato ma anche la vigilia del match contro il Bologna al Dall'Ara. Siamo ... tuttomercatoweb.com