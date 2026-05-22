Milan la probabile formazione con il Cagliari | ballottaggio in attacco tra Gimenez e Füllkrug
Oggi la squadra si trova a Milanello per prepararsi alla prossima partita contro il Cagliari. In attacco, Nkunku è sicuro di essere in campo, mentre l’allenatore sta valutando se schierare Gimenez o Füllkrug. La formazione potrebbe cambiare a seconda delle scelte fatte negli ultimi allenamenti. Nessuna variazione è stata annunciata ufficialmente, ma i due attaccanti sono in ballottaggio per un posto tra i titolari. La decisione finale sarà comunicata prima del match.
Stamattina il Milan si ritroverà a Milanello per dare il via alla missione Champions League. Dopo il buon esito della scorsa settimana, Massimiliano Allegri, in accordo con la società, ha optato per un altro ritiro in vista della gara contro il Cagliari in cui il Diavolo si gioca l’intera stagione. Vincendo, gli uomini di Max saranno sicuri di finire almeno al terzo posto in classifica e, quindi, raggiungere l’obiettivo prefissato dal tecnico e dal club fin dalla scorsa estate. Non si può sbagliare, dunque. E allora, tutti di nuovo in ritiro, anche se prima della sfida - poi vinta - in casa del Genoa, i calciatori rossoneri dormirono a Milanello per tre notti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
PROBABILE Formazione Cagliari vs AC Milan | Serie A 02/01
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