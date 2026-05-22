Milan la probabile formazione con il Cagliari | ballottaggio in attacco tra Gimenez e Füllkrug

Oggi la squadra si trova a Milanello per prepararsi alla prossima partita contro il Cagliari. In attacco, Nkunku è sicuro di essere in campo, mentre l’allenatore sta valutando se schierare Gimenez o Füllkrug. La formazione potrebbe cambiare a seconda delle scelte fatte negli ultimi allenamenti. Nessuna variazione è stata annunciata ufficialmente, ma i due attaccanti sono in ballottaggio per un posto tra i titolari. La decisione finale sarà comunicata prima del match.

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