Jashari promosso! Analisi Genoa-Milan 1-2 | Fullkrug meglio di Gimenez
Il Milan ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Genoa, segnando il ritorno ai tre punti con una prestazione significativa. Durante l'incontro, Fullkrug si è distinto come protagonista, mostrando una prestazione superiore rispetto a Gimenez. La partita si è conclusa con i rossoneri che hanno portato a casa un risultato importante, interrompendo una serie negativa e ottenendo la vittoria più pesante della stagione finora. Di seguito, un'analisi dettagliata di quanto accaduto in campo.
Dopo un mese, con Genoa-Milan 1-2, i rossoneri di Massimiliano Allegri tornano alla vittoria. Un successo pesantissimo, perché riavvicina il Diavolo alla Champions League, tre punti ottenuti grazie a un atteggiamento tattico molto più simile a quello visto in gran parte della stagione. Una squadra compatta, ordinata, sicuramente non spettacolare e bella, ma coerente e capace di subire molto poco. Da segnalare, in tutto questo, anche la partita di Ardon Jashari, che è stato tra i migliori in campo, così come Christopher Nkunku e Zachary Athekame: in comune tutti questi hanno il fatto di essere stati bocciati forse troppo presto. Viceversa, forse Santiago Gimenez in Genoa-Milan ha dimostrato ancora una volta di non essere all'altezza, con Niclas Fullkrug che ha fatto molto meglio di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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