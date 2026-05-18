Jashari promosso! Analisi Genoa-Milan 1-2 | Fullkrug meglio di Gimenez

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Genoa, segnando il ritorno ai tre punti con una prestazione significativa. Durante l'incontro, Fullkrug si è distinto come protagonista, mostrando una prestazione superiore rispetto a Gimenez. La partita si è conclusa con i rossoneri che hanno portato a casa un risultato importante, interrompendo una serie negativa e ottenendo la vittoria più pesante della stagione finora. Di seguito, un'analisi dettagliata di quanto accaduto in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo un mese, con Genoa-Milan 1-2, i rossoneri di Massimiliano Allegri tornano alla vittoria. Un successo pesantissimo, perché riavvicina il Diavolo alla Champions League, tre punti ottenuti grazie a un atteggiamento tattico molto più simile a quello visto in gran parte della stagione. Una squadra compatta, ordinata, sicuramente non spettacolare e bella, ma coerente e capace di subire molto poco. Da segnalare, in tutto questo, anche la partita di Ardon Jashari, che è stato tra i migliori in campo, così come Christopher Nkunku e Zachary Athekame: in comune tutti questi hanno il fatto di essere stati bocciati forse troppo presto. Viceversa, forse Santiago Gimenez in Genoa-Milan ha dimostrato ancora una volta di non essere all'altezza, con Niclas Fullkrug che ha fatto molto meglio di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jashari promosso! Analisi Genoa-Milan 1-2: Fullkrug meglio di Gimenez ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, allarme Leão verso Napoli: rientro a Milanello e piano B con Gimenez o FullkrugIl Milan entra in gestione emergenziale per Rafael Leão in vista del posticipo pasquale contro il Napoli, con lo staff medico rossonero orientato... Milan, la mossa per Gimenez. I retroscena da Jashari. Svolta per Tresoldi. Castro si avvicina?Campionato in pausa per le partite delle nazionali, ma comunque ci son notizie interessanti sul Milan: novità di mercato su Tresoldi e Castro.