L’Italia ha compiuto alcuni passi avanti nel settore dell’uguaglianza di genere, riuscendo a migliorare la propria posizione nella classifica europea. Tuttavia, il mercato del lavoro continua a rappresentare un punto debole, con differenze ancora evidenti tra uomini e donne. I dati disponibili mostrano progressi, ma le sfide rimangono, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione femminile nel mondo professionale. La situazione attuale evidenzia un percorso in evoluzione, anche se ancora in fase di miglioramento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia migliora sul fronte dell’uguaglianza tra uomini e donne e recupera terreno nella classifica europea. Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, il Paese continua però a mostrare forti criticità, soprattutto nel mercato del lavoro, dove rimane fanalino di coda nell’Unione Europea. A mettere in evidenza questa situazione è l’ultimo Bilancio di genere della Ragioneria dello Stato, che fotografa una realtà fatta di avanzamenti importanti ma anche di profonde disuguaglianze economiche e sociali. L’Italia sale nella classifica europea. Secondo l’Indice europeo sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Eige, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, l’Italia nel 2025 raggiunge il 12° posto in Europa con un punteggio di 61,9, ancora inferiore alla media Ue fissata a 63,4. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia più vicina alla parità di genere, ma il lavoro resta il grande punto debole

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Buon Lavoro con Filippo Poletti

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